ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بالقاهرة بحوزته 34 ألف مطبوع مخالف

كتب : علاء عمران

11:14 ص 29/10/2025

مطبعة غير مرخصة

كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة غير مرخصة في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، لقيامه بطباعة مطبوعات تجارية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
وكشفت التحريات أن المطبعة تعمل بدون ترخيص، وتنتج كميات كبيرة من المطبوعات الخاصة بالإعلانات وكروت المنتجات لشركات متعددة دون موافقتها، ما يشكل تعديًا واضحًا على حقوق الملكية الفكرية ومخالفة صريحة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المطبعة وضبطت المدير المسؤول، وعُثر بحوزته على أكثر من 34 ألف مطبوع تجاري مخالف. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك المطبعة بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، في إطار خطتها لحماية الإبداع والحقوق المادية والأدبية لأصحاب الأعمال.

