تواصل النيابة العامة التحقيق في جريمة عقار اللبيني فيصل، التي راح ضحيتها سيدة وأطفالها الثلاثة على يد صاحب محل أدوية بيطرية، الذي تخلص من جثامينهم بطرق مختلفة.

خلال الساعات الماضية، اقتادت قوات الشرطة المتهم بحراسة أمنية مشددة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل الجريمة، بهدف مطابقة أقواله مع ما سيتم رصده ميدانيًا، ورافق فريق النيابة في المعاينة خبراء الأدلة الجنائية، حيث شملت الجولة كافة الأماكن المرتبطة بالجريمة.

بدأت المعاينة في شقة المتهم، مسرح الجريمة الرئيسي، حيث أقر المتهم بأنه قدم للضحية عصيرًا يحتوي على مادة كيماوية مختلطة بدواء بيطري من محله الخاص، ثم انتقل فريق المعاينة إلى الترعة التي ألقى فيها الطفل الصغير "مصطفى"، وشرح المتهم كيفية إلقائه في المياه، قبل أن يعود لاحقًا مع الطفلين الآخرين الذين كانا في حالة إعياء إلى منزله، حتى قرر التخلص منهما فيما بعد.

المسرح الثالث للجريمة كان مدخل عقار في شارع اللبيني، حيث أظهر المتهم كيفية نقل الطفلين باستخدام "توك توك" ثم إلقائهما داخل مدخل العقار مستغلاً خلو الشارع من المارة.

وأخيرًا اصطحب فريق النيابة المتهم إلى محل أدواته البيطرية، حيث دل على المادة الكاوية التي استُخدمت بعد خلطها بالدواء لإعداد السم. وتم تحريز المادة وإرسالها إلى المعامل الكيماوية لفحص تأثيرها، بينما سجلت النيابة كل خطوات المعاينة بالصوت والصورة لإدراجها بملف القضية.

من جانبه، كشفت التحريات أن المتهم زعم ارتباطه بعلاقة غير شرعية مع المجني عليها، وقدم أدلة تدعم ذلك، حيث تم العثور على محادثات وصور على هاتفه المحمول تظهر وجه الضحية المنتقبة، جرى تحريز الهاتف وإرساله للجهات الفنية لفحص صحة الصور والمحادثات وربطها بالواقعة.

كما استعلمت النيابة عن تسجيل دخول المجني عليها إلى مستشفى قصر العيني بعد ظهور حالة إعياء عليها، حيث ذكر المتهم أنه أحضرها للمستشفى وسجل دخولها ببيانات مزيفة على أنها زوجته، ثم تركها بعد وفاتها وفر هاربًا، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى لمراجعة لحظات دخول المتهم بالمجني عليها.

وفي ختام التحقيقات الأولية، أصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جمع الأدلة واستكمال التحريات حول الجريمة.

