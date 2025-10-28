قرار قضائي في محاكمة 108 متهمين بقضية داعش القطامية

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 108 متهمين، في القضية رقم 3202 لسنة 2025، جنايات القطامية، والمعروفة بـ"داعش القطامية لجلسه"٢٨ ديسمبر المقبل.

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 2016 وحتى 24 فبراير 2024، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع.

وجاء في أمر الإحالة؛ المتهمون من الثالث والثمانون وحتى الأخير ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن وفروا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع بأموال ومواد الدعم اللوجستي، والمتهم الثامن عشر وهو مصري الجنسية التحق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد بأن التحق بجماعة أحرار الشام والتي تعتنق الأفكار التكفيرية، والمتهم السادس والثمانون التحق بجماعة مسلحة في الخارج، والتحق بتنظيم داعش بدولة سوريا.

