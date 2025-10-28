إعلان

تفاصيل فيديو مشاجرة الدخيلة

كتب : مصراوي

06:52 م 28/10/2025

المتهمان

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن نشوب مشاجرة بين شخصين بأسلحة بيضاء بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية؛ بسبب خلافات بينهما، قاما على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهما البعض بإستخدام أسلحة بيضاء.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

