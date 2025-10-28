كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله صاحبه تعرضه لمحاولة سرقة أثناء سيره بسيارته على أحد الطرق السريعة بالجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه (صانع محتوى - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

وبمواجهته، قرر أنه بتاريخ 10 الجاري، وأثناء قيادته سيارته على الطريق السريع، فوجئ بتواجد ثلاثة أشخاص أمامه، وتمكن من تفاديهم، ثم عاد إليهم وافتعل مشاجرة، وبث مقطع الفيديو مدعيًا محاولتهم سرقته، بهدف توعية المتابعين – وفقًا لأقواله.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأشخاص الثلاثة (عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية)، وبمناقشتهم أقروا بتواجدهم بالطريق لاستجداء المارة، نافين نيتهم سرقة صانع المحتوى، وأكدوا أنه تشاجر معهم فتبادلوا السب وانصرفوا.

وبمواجهة الأخير أقر بقيامه بفبركة الواقعة وبث الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

