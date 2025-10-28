إعلان

كذب بهدف الشهرة.. الداخلية تكشف حقيقة محاولة سرقة صانع محتوى بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:55 م 28/10/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله صاحبه تعرضه لمحاولة سرقة أثناء سيره بسيارته على أحد الطرق السريعة بالجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه (صانع محتوى - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

وبمواجهته، قرر أنه بتاريخ 10 الجاري، وأثناء قيادته سيارته على الطريق السريع، فوجئ بتواجد ثلاثة أشخاص أمامه، وتمكن من تفاديهم، ثم عاد إليهم وافتعل مشاجرة، وبث مقطع الفيديو مدعيًا محاولتهم سرقته، بهدف توعية المتابعين – وفقًا لأقواله.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأشخاص الثلاثة (عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية)، وبمناقشتهم أقروا بتواجدهم بالطريق لاستجداء المارة، نافين نيتهم سرقة صانع المحتوى، وأكدوا أنه تشاجر معهم فتبادلوا السب وانصرفوا.

وبمواجهة الأخير أقر بقيامه بفبركة الواقعة وبث الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

download

اقرأ أيضا:

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية سرقة صانع محتوى الجيزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail