النيران تلتهم شقة في أرض اللواء

كتب : محمد شعبان

05:58 م 27/10/2025

حريق عقار - أرشيفية

شهد شارع الزرايب بمنطقة أرض اللواء، مساء اليوم، حريقًا اندلع داخل شقة سكنية بالطابق التاسع من عقار مكون من 11 طابقًا، وسط حالة من الذعر بين السكان.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار الكائن بشارع الزرايب، وانتقال النيران بسرعة داخل محتويات الشقة، مع تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة إلى الأدوار العليا.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، فيما أفاد شهود عيان بعدم وصول سيارات الإطفاء في بداية الحريق، ما تسبب في حالة من الارتباك بين السكان الذين حاولوا السيطرة عليه بوسائل بدائية.

وجرى إخلاء العقار من السكان كإجراء احترازي، لحين السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.

وتعمل قوات الحماية المدنية حاليًا على إخماد الحريق ، فيما تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان أسباب اندلاعه وحصر الخسائر والتلفيات.

حريق عقار أرض اللواء الزرايب العجوزة الحماية المدنية المطافي

