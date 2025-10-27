إعلان

استخدام لوحات معدنية مزورة.. ضبط قائد سيارة في المنوفية وإحالته للتحقيق

كتب : علاء عمران

03:34 م 27/10/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة بتثبيت لوحات معدنية خلفية مصطنعة بمحافظة المنوفية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص أمكن تحديد السيارة وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

