كشفت وزارة الداخلية عن جهودها في ملاحقة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط أربعة عناصر جنائية تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمخدرات وترويجها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال شراء أراضٍ زراعية وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قاموا بها بنحو 70 مليون جنيه.

كما نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي آخر لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

وتبين أن المتهم قام بإخفاء مصدر الأموال عبر شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات، بقصد إضفاء الصفة الشرعية على الأموال غير المشروعة، وقد بلغت قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها نحو 90 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف باقي المتورطين وتحديد مصادر الأموال المشبوهة.

