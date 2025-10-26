في قلب المنوات مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، وتحديدًا عند الجامع الكبير بشارع كوبري بهجات، ليل هادئ كان يخيم على شارع كوبري بهجات في المنوات، حتى اخترق سكونه صوت صراخٍ مفزوعٍ امتزج برائحة دخان خانقة.

في لحظات، تحول العقار المكون من أربعة طوابق إلى كتلة من اللهب، تخرج منها ألسنة النار من الطابق الثالث والدخان الأسود بدأ يملأ السماء، بينما هرع الأهالي في كل اتجاه يحملون جرادل المياه ويحاولون إنقاذ طفلتين صغيرتين محاصرتين داخل الشقة لا تعرفان طريق النجاة.

سيارتان من الإطفاء اندفعتا إلى المكان، رجال الحماية المدنية يحاولون اقتحام اللهب، والجيران يصرخون بأسماء البنات: "جنة، حبيبة" لكن القدر كان أسرع من الجميع.

حين دخل رجال الإطفاء بعد السيطرة على الحريق، كانت المفاجأة المؤلمة في الطابق الثالث. جثتان هامدتان وسط الركام والسواد لطفلتين صغيرتين، (جنة كريم 6 سنوات) و(حبيبة 5 سنوات) فارقتا الحياة اختناقًا بسبب الدخان الكثيف.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى أبو النمرس العام، وبدأ فريق المعمل الجنائي عمله لتحديد سبب الكارثة، بينما وقف الأهالي مذهولين أمام ما تبقى من الشقة.

التحريات الأولية أشارت إلى أن ماسًا كهربائيًا قد يكون وراء الحريق، لكن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد التفاصيل الكاملة إلا أن الأكيد أن تلك الليلة، لن تنم المنوات، فقد تركت النار وراءها صمتًا أثقل من الدخان.