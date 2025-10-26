إعلان

لحظة غيّرت مصير بطل.. طالب الكلية الحربية فقد ذراعه في حادث مأساوي

كتب : محمد شعبان

08:44 م 26/10/2025

مزلقان سكة حديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كانت عقارب الساعة تقترب من السادسة مساء، والهدوء يخيم على منطقة مزلقان بنها، حين دوى صوت القطار قادمًا بسرعة كبيرة تحت كوبري المدينة.

على جانب الطريق، وقف محمد عادل، شاب في العشرين من عمره، طالب في الكلية الحربية، يحمل أحلامًا أكبر من سنه. لم يكن يعلم أن تلك اللحظة ستغيّر مسار حياته إلى الأبد.

في لحظة خاطفة، ومع اندفاع القطار، سُمع صراخ مفاجئ، وتجمّع الناس حول الجسد الملقى بجوار القضبان. هرعت سيارات الإسعاف، وهرول الأهالي بين صدمة ودهشة، حتى وصلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ.

المشهد كان قاسيًا، اليد اليسرى مبتورة، والدماء تغطي الزيّ الذي لطالما ارتداه بفخر وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، حيث دخل الأطباء في سباق مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

التحريات كشفت أن الحادث وقع أثناء عبوره المزلقان قبل مرور القطار بلحظات. حادث ثوانٍ، لكنه كفيل بأن يبدل حياة شاب كان يستعد لخدمة وطنه، إلى قصة مؤلمة تهز القلوب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مزلقان سكة حديد شبرا الخيمة طالب الكلية الحربية بتر الإيد حادث قطار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران