القبض على صاحب ملهى ليلي شهير بمطار القاهرة

كتب : محمد الصاوي

05:43 م 26/10/2025

مطار القاهرة

كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع مباحث الجيزة، القبض على صاحب ملهى ليلي شهير أثناء عودته من الخارج، تنفيذًا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في قضية "ضرب".

كانت معلومات وردت إلى اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث مطار القاهرة الدولي، أفادت بوصول المتهم "س. أ" على متن رحلة قادمة من تركيا. وبمراجعة بياناته، تبين صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية بلاغ محرر ضده في محافظة الجيزة.

على الفور، تم ضبطه فور وصوله إلى صالة الوصول. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة محل التحقيق، وتم تسليمه إلى مباحث الجيزة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمتابعة الإجراءات.

