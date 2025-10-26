رفض طعن إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر بسبب أحكام النفقة

قضت محكمة مصر الجديدة، اليوم الأحد، بعدم قبول الطعن المقدم من نجم منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، على قرار منعه من السفر الصادر على خلفية أحكام النفقة المقامة ضده من قبل طليقته.

كان المحامي محمد رشوان، دفاع اللاعب، تقدّم بالطعن مطالبًا بإلغاء قرار المنع من السفر، مؤكدًا أن موكله ينتظر صدور القرار من محكمة النزهة لشئون الأسرة بزوال أسباب المنع.

وفي وقت سابق، قررت الجهات المختصة منع إبراهيم سعيد من السفر بسبب الأحكام الصادرة لصالح طليقته في قضايا النفقة.

وكان المحامي محمد رشوان كشف في تصريحات سابقة تفاصيل إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في القضايا المقامة ضده من طليقته، والتي بلغت 39 قضية، آخرها حكم بالحبس لمدة 4 أشهر.

وأوضح رشوان أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل موكله بعد الطعن على الحكم، مشيرًا إلى أن اللاعب عاد إلى منزله بعد الإفراج عنه، لافتًا إلى أن المحكمة قررت إعادة النظر في الأحكام الصادرة بعد تقديم بلاغ رسمي يتهم فيه طليقته بالتزوير في المستندات المقدمة ضدّه.