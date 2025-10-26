مطبعة سرية بالقاهرة تطبع أعمال أدبية بدون تفويض.. والداخلية تتدخل

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط المدير المسؤول عن مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، لاتهامه بطباعة كتب وأغلفة روايات وأعمال أدبية دون الحصول على تفويض أو موافقة كتابية من أصحاب الحقوق.

وخلال المداهمة، عُثر داخل المطبعة على نحو 15 ألف نسخة كتاب وغلاف مطبوع بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك المطبعة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

