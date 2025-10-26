قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي أثناء تفتيش حقائبه بمطار القاهرة الدولي.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

وكانت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية قد خففت في وقت سابق عقوبة سعد الصغير من الحبس 3 سنوات إلى 6 أشهر فقط، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم لم يحافظ على سمعته وفنه، وانزلق إلى تعاطي المواد المخدرة رغم كونه شخصية عامة يُفترض أن تكون قدوة للجمهور والفنانين.

وأوضحت الحيثيات أن قرار تخفيف الحكم جاء مراعاة للجانب الاجتماعي والإنساني، وحفاظًا على المتهم من التشرد، مع التأكيد على أن فترة العقوبة التي قضاها تعد رادعًا وتقويمًا للسلوك، ودافعًا له للعودة إلى الطريق القويم.

يُذكر أن المطرب سعد الصغير قد أنهى تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر، وتم الإفراج عنه عقب استكمال الإجراءات القانونية وانقضاء مدة العقوبة.

اقرأ أيضا:

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا