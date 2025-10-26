إعلان

مشادة بسبب ماكينة ATM.. مواطن يتهم سيدة بإشارات خارجة والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : أحمد أبو النجا

12:39 م 26/10/2025

ماكينات الصراف الآلي ATM

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يشكو من تعرضه للتعدي بالسب والإشارات الخارجة من إحدى السيدات أثناء تواجده أمام ماكينة صراف آلي بالقاهرة.

وأكدت الوزارة أنه بفحص الواقعة تبين أنها تعود إلى يوم 6 سبتمبر الماضي، حيث حرر أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، بلاغًا ضد سيدة ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، اتهمها فيه بالتعدي عليه لفظيًا وإتلاف هاتفه المحمول، على خلفية مشادة بينهما بسبب أولوية استخدام ماكينة الـ ATM.

وأضافت الداخلية أن السيدة بدورها تقدمت ببلاغ في نفس اليوم لقسم شرطة النزهة، اتهمت فيه المواطن بالتعدي عليها بالسب للسبب ذاته.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

ماكينة ATM ماكينة صراف آلي وزارة الداخلية

