الداخلية تضبط 3 ملايين جنيه بحوزة تجار العملة خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:16 م 26/10/2025

تجار العُملة

كتب– علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضربات استباقية ضد المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بلغت قيمتها المالية نحو 3 ملايين جنيه، وذلك بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن.

وأكدت الداخلية أن هذه الضربات تأتي في إطار حماية الاقتصاد القومي ومنع المضاربة على أسعار العملات الأجنبية وإحباط محاولات الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.

وزارة الداخلية جرائم الاتجار تجار العملة

