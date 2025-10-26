إعلان

الملاكي دخلت في التريلا.. مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بـ إمبابة


كتب- محمد فتحي:

01:50 ص 26/10/2025

إسعاف - أرشيفية

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق في إمبابة، أسفر عن وجود ضحايا ومصابين.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بتأمين الطريق في إمبابة، يفيد بوجود حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إذ تبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة ملاكي وتريلا تسير عكس الاتجاه، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين وتم نقلهم للمستشفى.

وتعمل الجهات المعنية على رفع حطام الحادث من أعلى الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

