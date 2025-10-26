إعلان

محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين.. اليوم

كتب : صابر المحلاوي

01:00 ص 26/10/2025

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم جلسة محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

