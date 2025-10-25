تفاصيل مشاجرة بين سائقين بـ"سلاح" بموقف الأزبكية في القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تعدي بعض سائقي سيارات الأجرة على آخر بالقاهرة، تبين بعد الفحص عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة.

وتبين أن المشاجرة نشبت بين 4 سائقين (3 منهم أصيبوا بجروح متفرقة)، مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة، لخلاف حول أولوية تحميل الركاب بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وخلال الواقعة تعدى السائقون على بعضهم بالضرب مستخدمين سلاحًا أبيض وعصي خشبية.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على خلفية الخلاف.

واتُخذت الإجراءات القانونية حيالهم لضمان حفظ الحقوق العامة ومنع تكرار مثل هذه المشاجرات.