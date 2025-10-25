رقص وملابس مثيرة.. الأمن يضبط صانعتَي محتوى في البساتين | فيديو

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعتَي محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورهما بالرقص مرتديتَين ملابس خادشة للحياء العام.

وأكدت التحريات أن الهدف من نشر تلك المقاطع هو زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من ورائها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين –لهما معلومات جنائية– أثناء وجودهما بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل رقمية تُثبت نشاطهما المخالف.

وبمواجهتهما، اعترفتا بنشر الفيديوهات لتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

