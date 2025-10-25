ضبط مالك مخبز هاجم شرطي أثناء محاولة فض مشاجرة بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يتعدى بالسب والدفع على آخر، أثناء محاولة أحد أفراد الشرطة فض مشاجرة بمركز المنيا. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المتهم مالك مخبز بدون ترخيص وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا. وأفادت التحريات بأن الواقعة حدثت بتاريخ 20 الجاري، عندما نشبت مشادة كلامية بينه وبين سائق سيارة أجرة بسبب خلاف على الشراء، وأثناء ذلك تصادف مرور ضابط شرطة تدخل لفض المشاجرة، فقام مالك المخبز بدفعه اعتراضًا على التدخل.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

