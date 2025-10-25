روج للإقامات المزيفة.. ضبط نصاب أسيوط يمارس الاحتيال على الأجانب

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ترويج أحد الأشخاص لقدرته على استخراج الموافقات والإقامات للأجانب داخل البلاد مقابل مبالغ مالية بمحافظة أسيوط.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط، وله معلومات جنائية. وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على رسائل ومحادثات توثق نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي الحصول على الإقامة بطريقة غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف المتهم بتورطه في الواقعة بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.



