تطور قضائي جديد في اتهام الراقصة "بوسي" بنشر الفسق والفجور

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حفظ التحقيقات في اتهام الراقصة "بوسي" بنشر الفسق والفجور لعدم كفاية الأدلة.

وكانت جهات التحقيق، قررت إخلاء سبيل الراقصة بوسي في اتهامها بنشر الفسق والفجور على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع الراقصة بوسي بعد تقدم أحد المحامين ببلاغ ضدها يتهمها بنشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على الراقصة بوسي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدة تم تحرير محضر وأخطرت النيابة للتحقيق

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام الراقصة بوسي بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي ترقص خلالها بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.