إعلان

تطور قضائي جديد في اتهام الراقصة "بوسي" بنشر الفسق والفجور

كتب : أحمد عادل

03:41 م 23/10/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حفظ التحقيقات في اتهام الراقصة "بوسي" بنشر الفسق والفجور لعدم كفاية الأدلة.

وكانت جهات التحقيق، قررت إخلاء سبيل الراقصة بوسي في اتهامها بنشر الفسق والفجور على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع الراقصة بوسي بعد تقدم أحد المحامين ببلاغ ضدها يتهمها بنشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على الراقصة بوسي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدة تم تحرير محضر وأخطرت النيابة للتحقيق

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام الراقصة بوسي بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي ترقص خلالها بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الراقصة بوسي الفجور الفسق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يهدد إسرائيل: ضم الضفة لن يحدث.. أعطيت كلمتي للدول العربية
صور.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير قبل افتتاحه
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"