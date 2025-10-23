إعلان

القبض على هدير عبد الرازق لصدور حكم قضائي في اتهامها بدهس عامل

كتب : علاء عمران

02:20 م 23/10/2025

هدير عبد الرازق

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على البلوجر هدير عبد الرازق لصدور حكم قضائي ضدها في اتهامها بدهس عامل في منطقة الطالبية.


وكان دفاع البلوجر "هدير عبد الرازق" تقدم باستئناف على حكم حبسها سنة، الصادر ضدها في اتهامها بدهس شاب بمنطقة الطالبية في الجيزة.


وسبق وأصدرت محكمة جنح العمرانية بالجيزة حكمها بمعاقبة البلوجر "هدير عبد الرازق" بالحبس لمدة عام، وكفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، في اتهامها بدهس شاب بالطالبية.


وأحالت نيابة جنوب الجيزة البلوجر "هدير عبد الرازق" في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية، لاتهامها بدهس "هشام إبراهيم"، عامل، أثناء سيره على الطريق العام بمنطقة الطالبية، إلى محكمة الجنح المختصة.


