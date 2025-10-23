صرحت نيابة السلام، بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعدما لقى مصرعه عقب تعلقه بين الحائط والأسانسير داخل عقار في مدينة السلام.



وأمرت النيابة باستدعاء حارس العقار لسماع أقواله، كما استدعت أهل المجني عليه والاستعلام حول صيانة الأسانسير وآخر مرة أجريت له عملية الصيانة والتزام القائمين على العقار بشروط السلامة المهنية.



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث في عقار سكني بنطاق دائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإسعاف إلى مكان الحادث.

بالفحص تبين أن الطفل علق بين الحائط والأسانسير داخل عقار وتم استخراج الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الطفل وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.



وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء محاولة استقلاله الأسانسير بمفرده، انزلقت قدمه في فتحة بين المصعد والحائط، ما أدى إلى تعلق جسده بين الباب والمصعد واصطدام رأسه بالحديد مما أسفر عن وفاته.



اقرأ أيضًا:

كانت مريضة.. تفاصيل وفاة فتاة داخل شقتها في أبو النمرس







باع عفش البيت لشراء المخدرات.. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في بولاق الدكرور







تفاصيل حبس 11 سيدة بتهمة ممارسة الدعارة عبر تطبيق مساج بالقاهرة



