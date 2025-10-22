إعلان

مجلس الدولة يهنئ المستشار فارس فام لتعيينه بمجلس الشيوخ

كتب : محمود الشوربجي

11:45 م 22/10/2025

المستشار فارس سعد فام

كتب- محمود الشوربجي:

تقدم المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، وجميع قضاة مجلس الدولة، بالتهنئة إلى المستشار فارس سعد فام النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (السابق) – بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، وانتخابه وكيلاً للمجلس.

وأعرب مجلس الدولة عن عميق شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعيينه أحد رموز مجلس الدولة في مجلس الشيوخ، تأكيدًا لتقدير القيادة السياسية للدور الوطني والقانوني الرائد الذي يؤديه قضاة مجلس الدولة في ترسيخ سيادة القانون وخدمة العدالة.

وأكد المستشار أسامة يوسف شلبي أن المستشار فارس فام سيواصل – دون شك – مسيرته في خدمة الوطن من خلال موقعه الجديد بمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن الاختيار يأتي تتويجًا لعطائه ومسيرته الحافلة في مرفق القضاء الإداري.

