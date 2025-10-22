أسرة كاملة تواجه الموت في حادث أمام مديرية أمن الجيزة

على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وأمام مديرية أمن الجيزة مباشرة، تحول مشهد السير الهادئ في اتجاه الإسكندرية إلى لحظات من الرعب.

سيارة ملاكي تقل أسرة بأكملها، كانت في طريقها إلى قضاء عطلة قصيرة.. لكن القدر كان يُخفي سيناريو مختلفًا تمامًا. في لحظة واحدة، فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة فانحرفت السيارة وارتطمت بعمود إنارة.

داخل السيارة، كانت أسرة صغيرة - أب وأم وثلاثة أطفال - محاصرين بين الزجاج المهشم والمقاعد الملتوية. صرخات مختلطة بالدموع، ومحاولات يائسة لفتح الأبواب الأمر الذي دفع بعض المارة للتدخل حتى نجحوا في إخراج أفراد الأسرة واحدًا تلو الآخر.

المصابون الخمسة نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي لتلقي العلاج وتتنوع الإصابات بين كسور وجروح متفرقة، ولا توجد حالات وفاة حتى الآن، في انتظار التقرير الطبي النهائي.

التحقيقات المبدئية رجحت أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة، أو ربما لحظة تشتت قصيرة من السائق تسببت في فقدان السيطرة على المركبة.