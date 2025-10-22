سارة تطلب خلع زوجها: "رافض يشتريلي تليفون بـ 70 ألف جنيه"

كتبت- نور العمروسي:

أقامت "سارة م." 29 عامًا، دعوى خُلع أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الانفصال عن زوجها، مبرّرة ذلك بقولها: "جوزي رفض يشتريلي تليفون بـ 70 ألف جنيه وجبلي واحد بـ 5 آلاف جنيه".

تروي سارة تفاصيل قصتها قائلة: "تزوجت منذ عامين من "وائل ع." 34 عامًا، فزوجي ميسور ماديًا، ومع ذلك شديد البخل، وعندما أواجهه ببخله، يرد علي بقوله: "أنا مش لاقي فلوسي في الشارع".

وأضافت: "عند ذهابنا إلى السوبر ماركت، لا يشتري إلا السلع التي عليها عروض، حتى وإن كانت رديئة الجودة، وفي إحدى المرات، أخذت علبة لبن لطفلتنا، ففوجئت به يتركها عند المحاسب بحجة أنها غالية، ما تسبب لي بإحراج شديد أمام الناس، وعلى الرغم من امتلاكه سيارة، إلا أنه يرفض استخدامها توفيرًا للبنزين، ويُصر على تنقلي بالميكروباص".

وتابعت سارة: "حين أُصبت بنزلة برد ولم أتمكن من إعداد الطعام، طلبت طعامًا جاهزًا (دليفري)، لكنه رفض استلام الطلب وأغلق الباب في وجه عامل التوصيل".

وعن واقعة الهاتف المحمول، قالت سارة: "كنت أرغب في شراء هاتف يبلغ سعره 70 ألف جنيه، وأدركت أنه سيرفض شراءه، فقررت بيع سلسلة من الذهب كانت هدية من شقيقي لأتمكن من شرائه، وعندما علم بالأمر، أقنعني بأن أعطيه المال ليشتريه هو بحجة أنه (شاطر في الشراء)، لكنه أحضر لي هاتفًا لا يتجاوز سعره 5 آلاف جنيه، صرخت وطلبت منه أموالي، فرد علي بقوله: (هو إنتي جبتي الفلوس من عند أبوكي؟)، وعندما أخبرته أن السلسلة هدية من شقيقي، قال لي: (إنتي وذهبك وحتى هدومك ملكي)".

واختتمت سارة حديثها: "بعد أن طفح بي الكيل، طلبت الطلاق، فقال لي: (عندك المحكمة... اخلعيني)، وبالفعل، لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع تحمل رقم 2007 لسنة 2025، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة".

