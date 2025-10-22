"عذبوه لحد ما مات ورموه من الخامس".. بهذه الكلمات بدأت "ميرنا" الشقيقة الأكبر لـ"صلاح" 22 عامًا، الذي لقي مصرعه على يد 3 أشخاص في مدينة السلام، تروي تفاصيل الواقعة.

وقالت "ميرنا" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه في صباح يوم الواقعة طرق 3 أشخاص باب شقة شقيقها، وعندما فتحت زوجته الباب سألها أحدهم عن زوجها وادعوا أنهم ضباط مباحث يريدون مقابلة زوجها دون إخبارها بمزيد من التفاصيل.

تابعت "ميرنا" أن شقيقها استيقظ من نومه وارتدى ملابسه ونزل مع المتهمين، واصطحابه داخل "توكتوك" إلى محل سكن أحدهم في الطابق الخامس من عقار بمنطقة إسبيكو بمدينة السلام.

أضافت شقيقة الضحية أنهم علموا لاحقًا أن المتهمين ليسوا ضباطًا، وقاموا بتعذيب شقيقها وتكبيل يده وقدمه والتعدي عليه بالضرب حتى لقي مصرعه ثم ألقوا جثمانه من الطابق الخامس.

واستطردت أن جثمان شقيقها وصل إلى المستشفى متوفى إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسد وبجسده آثار ضرب وتعذيب .

وعن سبب إقدام المتهمين على قتل شقيقها، قالت: "والله مش عارفة ومحدش عارف عملوا فيه كده ليه؟ هما قالوا إن عليه قسط عربية 10 آلاف جنيه، بس منعرفش حاجة عن القسط ده ولا إن أخويا كان عليه أقساط".

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس 3 أشخاص في اتهامهم بخطف شاب وتعذيبه حتى الموت وإلقاء جثمانه من الطابق الخامس بمدينة السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة السلام قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد بوصول جثمان المجني عليه "صلاح إبراهيم"، 22 عامًا، مصابًا بإصابات بالغة توفي على إثرها، وعلى جسده آثار ضرب وتعذيب.

وعلى الفور، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد هوية المتهمين بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.