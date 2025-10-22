إعلان

"هتك عرض 3 أطفال".. الجنايات تُعاقب فني تكييف بالإعدام شنقًا

كتب : أحمد عادل

05:30 م 22/10/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات الجيزة،بمعاقبة فني تكييف حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالإعدام شنقًا في اتهامه بخطف وهتك عرض 3 أطفال بالطالبية.

وكانت النيابة العامة أحالت "أحمد س" 18 عامًا للمحاكمة الجنائية أمام جنايات الجيزة في القضية رقم 7695 لسنة 2025 جنايات الطالبية، لاتهامه بخطف وهتك عرض 3 أطفال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "فني تكييف" استدرج الأطفال "ي. ر"، و"أ. ف"، و"و. ك" كلًا منهم بمفرده مستغلًا صغر سنهم إلى مسكنه بعيدًا عن ذويهم وأعين الأهالي، وحسر ملابسهم عنوة عنهم وهتك عرضهم بالقوة.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أعد مخطط لاستدراج الأطفال بحيلة إعطائهم حلوى مستغلًا عدم ادراجهم بارتكابه جريمة في حقهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات الجيزة هتك عرض 3 أطفال فني تكييف يهتك عرض 3 أطفال الإعدام شنقا لفني تكييف معاقبة فني تكييف بالإعدام شنقا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: الكل كان عارف إن الحكومة هتحرك أسعار البنزين في أكتوبر
مدبولي يحذر: زيادة البنزين "مش مبرر" لرفع الأسعار
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا