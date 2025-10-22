"هتك عرض 3 أطفال".. الجنايات تُعاقب فني تكييف بالإعدام شنقًا

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات الجيزة،بمعاقبة فني تكييف حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالإعدام شنقًا في اتهامه بخطف وهتك عرض 3 أطفال بالطالبية.

وكانت النيابة العامة أحالت "أحمد س" 18 عامًا للمحاكمة الجنائية أمام جنايات الجيزة في القضية رقم 7695 لسنة 2025 جنايات الطالبية، لاتهامه بخطف وهتك عرض 3 أطفال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "فني تكييف" استدرج الأطفال "ي. ر"، و"أ. ف"، و"و. ك" كلًا منهم بمفرده مستغلًا صغر سنهم إلى مسكنه بعيدًا عن ذويهم وأعين الأهالي، وحسر ملابسهم عنوة عنهم وهتك عرضهم بالقوة.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أعد مخطط لاستدراج الأطفال بحيلة إعطائهم حلوى مستغلًا عدم ادراجهم بارتكابه جريمة في حقهم.