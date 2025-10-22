إعلان

سقوط شبكة استغلت 19 طفلًا في التسول والبيع بالجيزة

كتب : علاء عمران

04:34 م 22/10/2025

أعمال التسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال و4 سيدات – 4 منهم لهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث.
وبصحبتهم تم ضبط 19 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي. وبمواجهتهم اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأحداث لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.
سقوط شبكة التسول الجيزة الإدارة العامة مباحث رعاية الأحداث

