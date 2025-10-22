رقص وملابس فاضحة.. سقوط صانعة محتوى أغرت المتابعين لأرباح بالملايين

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية صانعة محتوى تقيم بمحافظة الفيوم، لاتهامها ببث ونشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق أرباح مالية من زيادة نسب المشاهدات.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام المتهمة، المقيمة بدائرة مركز شرطة إطسا، ببث محتوى مرئي يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع ويمثل خروجًا على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وتبين أنها "لها معلومات جنائية"، وعُثر بحوزتها على 3 هواتف محمولة. وبفحصها فنيًا، تبين احتواؤها على مقاطع وصور تؤكد ممارستها النشاط المشار إليه.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.