شارب مخدرات.. الداخلية تضبط "السائق المسطول" في المطرية | فيديو

كتب : علاء عمران

01:05 م 22/10/2025

المنهم

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة نقل يقود بطريقة رعناء وفي حالة عدم اتزان، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في الواقعة لحظة تصوير الفيديو، وتم تحديد السيارة الظاهرة (تابعة لإحدى الشركات ومُرخصة) وضبط قائدها، وتبين أنه سائق يقيم بدائرة قسم المطرية، وأنه من متعاطي المواد المخدرة.
بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدر، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
