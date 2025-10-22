شارب مخدرات.. الداخلية تضبط "السائق المسطول" في المطرية | فيديو

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة نقل يقود بطريقة رعناء وفي حالة عدم اتزان، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في الواقعة لحظة تصوير الفيديو، وتم تحديد السيارة الظاهرة (تابعة لإحدى الشركات ومُرخصة) وضبط قائدها، وتبين أنه سائق يقيم بدائرة قسم المطرية، وأنه من متعاطي المواد المخدرة.

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدر، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

اقرأ أيضا:

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند