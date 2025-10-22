استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين.. اليوم



كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه عامين، لاتهامه بسب وقذف إعلامية شهيرة.

وألقت مباحث مطار القاهرة، القبض على كروان مشاكل، بتهمة ممارسة أفعال خادشة ونشر أخبار كاذبة.

وجاء توقيف ضبط "مشاكل" بعد سلسلة من البلاغات المقدّمة ضده، على خلفية مقاطع مصوّرة بثها عبر منصات التواصل، تضمنت عبارات وصفت بأنها خادشة للحياء العام ومسيئة لمؤسسات وأشخاص.

اقرأ أيضًا:

النيران تهاجم قسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني





الآيس يحول الأخ لقاتل.. ماذا حدث في شقة بولاق الدكرور؟





طعنة بـ"200 جنيه".. تفاصيل جريمة هزت الوراق



