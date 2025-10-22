الحكم على متهم بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي.. اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمها على متهم بـسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي، ونشر عبارات تمس سمعتها وشرفها عبر موقع للتواصل الاجتماعي.

وعرض دفاع الإعلامية بسنت النبراوي، مقطع الفيديو محل الاتهام، موضحًا بعبارات السب والقذف التي وردت فيه، ومؤكدًا أن المتهم وجّه إلى موكلته اتهامات صريحة تخدش الشرف وتخالف أحكام القانون.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامه بسب وقذف الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مقاطع تحتوي على ألفاظ وعبارات تمس شرفها وكرامتها.

