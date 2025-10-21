دهس عامل ولاذ بالفرار.. ضبط سائق ميكروباص تسبب في وفاة مواطن بالشروق

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات حادث تصادم أسفر عن مصرع عامل أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة الشروق في القاهرة.

وتبين أنه أثناء محاولة المجني عليه، عامل مقيم بدائرة قسم الساحل، عبور الطريق، صدمته سيارة ميكروباص ولاذ قائدها بالفرار، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا هروبه من موقع الحادث خشية المساءلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

