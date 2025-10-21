إعلان

الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:25 م 21/10/2025

دقيق

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار حماية المستهلك وإحكام الرقابة على منظومة السلع الأساسية.

وشنّ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات موسعة استهدفت المخابز السياحية والحرة والمخابز البلدية المدعمة، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 7 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم المخبأ بغرض الاتجار خارج المنظومة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها للتصدي لأى ممارسات تستهدف الإضرار بمحدودي الدخل أو المساس بالأمن الغذائي، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة المختصة.

