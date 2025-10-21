إعلان

22 مصابا في انقلاب ميني باص شركة ملابس أعلى الأوسطي

كتب : محمد شعبان

09:56 ص 21/10/2025

حادث انقلاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب - محمد شعبان:
أُصيب 22 شخصًا في حادث انقلاب ميني باص تابع لإحدى شركات الملابس أعلى الطريق الأوسطي، اليوم الثلاثاء.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين قبل صينية الواحات بمحافظة الجيزة.
على الفور، انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبيّن انقلاب الميني باس في الاتجاه القادم من الفيوم إلى أكتوبر، ما أسفر عن إصابة 22 شخصًا على الأقل، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب 22 مصابا باص شركة ملابس الطريق الأوسطي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى مستوى قياسي جديد ببداية التعاملات