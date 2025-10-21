كتب - محمد شعبان:

أُصيب 22 شخصًا في حادث انقلاب ميني باص تابع لإحدى شركات الملابس أعلى الطريق الأوسطي، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين قبل صينية الواحات بمحافظة الجيزة.

على الفور، انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبيّن انقلاب الميني باس في الاتجاه القادم من الفيوم إلى أكتوبر، ما أسفر عن إصابة 22 شخصًا على الأقل، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.