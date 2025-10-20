أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، حكمها بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بسرقة مواطن بالإكراه في منطقة حدائق القبة، بعد أن استدرجوه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتبين من التحقيقات أن المتهمين — وهم "م. ع" (50 عامًا – سائق)، و"ز. م" (17 عامًا – طالب)، و"س. م" (19 عامًا – طالب) — أنشأوا حسابًا وهميًا على موقع "فيسبوك" باسم سيدة، واستخدموه لاستدراج المجني عليه "م. ع" إلى مكان الواقعة.

وبمجرد وصول المجني عليه، أشهر المتهمون في وجهه أسلحة بيضاء، واعتدوا عليه وسرقوا منه مبلغًا ماليًا وعددًا من المنقولات الخاصة به، مستخدمين الإكراه والعنف لبث الرعب في نفسه وشل مقاومته، قبل أن يفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.