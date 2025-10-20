قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بمنطقة حدائق القبة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على التخلص من زوجته المجني عليها "ص. ك."، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما عقب مغادرتها منزل الزوجية، حيث أعد سلاحًا أبيض وتوجه إلى مكان وجودها لمحاولة إقناعها بالعودة.

وبحسب التحقيقات، وعندما رفضت المجني عليها الاستجابة لمحاولاته، اعتدى عليها المتهم موجهًا لها عدة طعنات في العنق ومناطق متفرقة من الجسم، قاصدًا إزهاق روحها.

ونُقلت المجني عليها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهو ما حال دون وفاتها، فخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه.