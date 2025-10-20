الداخلية تكشف غسيل أموال بـ80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات | تفاصيل

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، بإجمالي تعاملات بلغت نحو 80 مليون جنيه.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط خمسة عناصر إجرامية تورطوا في استخدام عائدات الاتجار بالمواد المخدرة في غسل الأموال، عبر استثمارها في شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات، بهدف إضفاء الصفة الشرعية على تلك الأموال وإخفاء مصدرها غير القانوني.

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بتوظيف الأموال في أنشطة تجارية ظاهرها مشروع، في محاولة للتمويه على أجهزة الرقابة، إلا أن المتابعة الأمنية الدقيقة نجحت في رصد التحركات المالية المشبوهة وتتبع مصادرها، مما أسفر عن ضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تواصل تكثيف جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية ورصد الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، مشددة على استمرار مواجهة جرائم غسل الأموال بكافة صورها، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.