الداخلية تلاحق أجنبيتين سرقتا محل مجوهرات بالقاهرة

كتب : رمضان يونس

08:54 م 02/10/2025

اللصوص

كتب ـ رمضان يونس:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أجنبيتين لقيامهما بسرقة قطعة ذهبية من داخل محل مجوهرات عن طريق المغافلة بالقاهرة.

تلقي قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مدير محل مصوغات، كائن بدائرة القسم، بتضرره من قيام سيدتين أجنبيتين، بالحضور للمحل عمله بدعوى شراء بعض المصوغات الذهبية وعقب مغادرتهما اكتشف قيامهما بسرقة قطعة ذهبية.

أجهزة الأمن، حددت مرتكبتا الواقعة بعدما أكدت تحريات المباحث تورطهما في واقعة السرقة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وتبين أنهما تحملان جنسية إحدى الدول، مقيمتان بإحدى الفنادق بالقاهرة، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأرشدتا عن القطعة المستولى عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

