كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ميكروباص يحاول الهروب من قائد أتوبيس سياحي عقب اصطدامه به والتعدي عليه بالضرب بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، وتم تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو سائق له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، ولا يحمل تراخيص للسيارة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا هروبه بخشيته من المساءلة القانونية لعدم وجود تراخيص للمركبة.

واتخذت الأجهزة الأمنية والإدارية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارة وقائدها.

