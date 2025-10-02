ضبط متعاطي مواد مخدرة ظهرا بحالة عدم اتزان في الشارع بالجيزة

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان في حالة عدم اتزان إثر تعاطيهما للمواد المخدرة أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عاملي خردة - من متعاطي المواد المخدرة - "لهما معلومات جنائية")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.