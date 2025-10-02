بالفيديو.. لودر بدون إطار وسائق عاري يثير الجدل في السويس

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، ظهر خلاله قائد مركبة "لودر" يقودها عاري الجسد وبدون إطار خلفي بمحافظة السويس، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المركبة المشار إليها "بدون لوحات معدنية"، وقائدها الذي تبيّن أنه "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب تلف الإطار الخلفي للمركبة.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.