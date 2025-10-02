"أوهمه بشراء الحلوى".. المشدد 10 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل

قضت محكمة الجنايات، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطل بتهمة التحرش بطفل بدائرة قسم شرطة المعصرة بالسجن المشدد 10 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة المعصرة، قام بخطف المجني عليه الطفل بالتحايل بأن استدرجه لمسكنه بعيدا عن أعين ذويه؛ بحيلة انطلت عليه وهي شراء بعض الحلويات، ثم أكره المجني عليه على التوجه رفقته لمسكنه، وما أن انفرد به حتى هتك عرضه بالقوة بأن أدخله عنوة بداخل إحدى الغرف بمسكنه وما أن ظفر به حتى استطالت يده مواطن عفته واعتدى عليه قاصدًا من ذلك هتك عرضه.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم ومكانه وضبطه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

