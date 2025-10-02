إعلان

ضبط 4 متهمين يروجون "البودر" عبر فيديو ببولاق الدكرور

كتب : عاطف مراد

01:28 م 02/10/2025

بيع مخدرات تعبيرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة أشخاص أثناء ترويج مواد مخدرة في نطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو وعددهم 4 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر البودر، إضافة إلى فرد خرطوش وسلاح أبيض. وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة.

بيع مخدرات البودر وزارة الداخلية بولاق الدكرور

