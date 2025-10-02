كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم خلاله تجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى مدارس البنات بمحافظة القليوبية وحيازتهم أسلحة بيضاء ومضايقة الطالبات.

وأوضحت الوزارة بعد الفحص أن الادعاءات الواردة بالفيديو غير صحيحة، وأن الأشخاص الظاهرين به ما هم إلا طلاب بمدرسة مجاورة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمة على نشر الفيديو، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بنها، وبمواجهتها أقرت بما نُسب إليها.

واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بتهمة نشر ادعاءات كاذبة.

اقرأ أيضًا

"نقلوا كليته بدون رضاه".. قرارات عاجلة من النيابة بشأن متهمين بتجارة الأعضاء البشرية

فيديو التنقيب عن الآثار في مدرسة بالمنيا يثير الجدل.. ما الحقيقة؟

"سمحت له المبيت رأفة بحاله".. ماذا قال المتهم بقتل "مشرد" تهجم على شقيقته بالجيزة؟