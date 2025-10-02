"أميرة" تطلب خلع زوجها: "يجبرني أشرب حشيش معاه"

كتبت-فاطمة عادل:

أقامت "أميرة.م"،27 سنة، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد مرور عام واحد على زواجها، مبررة طلبها بأنها فقدت الشعور بالأمان والطمأنينة داخل بيت الزوجية، حيث أكدت أن زوجها يجبرها على تعاطي المواد المخدرة، وتحديدًا "الحشيش"، وإذا رفضت الاستجابة لرغبته، يعتدي عليها بالضرب المبرح ثم يترك المنزل لأيام طويلة "بيجربني أشرب مخدرات معاه".

بدأت الزوجة حديثها قائلة: "تزوجته بعد فترة خطوبة قصيرة، لم تتجاوز أربعة أشهر، وخلالها لم ألاحظ عليه أي سلوكيات غريبة أو ممارسات غير طبيعية، إذ كان يظهر أمامي بوجه هادئ وملتزم، وبعد الزواج بأيام قليلة فقط، اكتشفت أن زوجي معتاد على تعاطي المخدرات، وحاول أن يفرض علي مشاركته هذا السلوك، وحين رفضت في البداية، انهال علي بالضرب، مبررًا أن مشاركتي له في التعاطي أمر ضروري حتى تستمر العلاقة الزوجية بيننا".

وأوضحت "أميرة" في دعواها أنها حاولت في البداية التكيف مع الوضع حفاظًا على بيتها من الانهيار السريع، لكنها لم تستطع أن تتحمل الضغط النفسي والجسدي الذي تتعرض له بشكل متكرر، خاصة مع تزايد عنف زوجها وغيابه المستمر عن المنزل، وأكدت أن الزوج كان يهمل مسؤولياته الأسرية، ويتركها وحدها تواجه أعباء الحياة، في حين ينفق أمواله على شراء المواد المخدرة وقضاء أوقاته مع أصدقاء السوء.

وأضافت الزوجة: "لم أعد أحتمل هذا الوضع، فقد تحولت حياتي إلى جحيم حقيقي، وبدأت صحتي تتدهور بسبب الضغوط المستمرة، حاولت كثيرًا نصحه وإقناعه بضرورة الإقلاع عن تلك العادة المدمرة، بل لجأت إلى أسرته طلبًا في المساعدة، لكنهم لم يتدخلوا بالشكل الكافي، بل كانوا يبررون تصرفاته على أنها مجرد فترة عابرة وسيتجاوزها، وهو ما لم يحدث".

وأشارت "أميرة" إلى أنها فقدت الأمان معه، إذ أصبح العنف هو وسيلته الوحيدة للتعامل، سواء برفضها تعاطي المخدرات أو لأي سبب آخر بسيط، حتى وصل الأمر إلى إصابتها بكدمات وجروح عدة مرات، وقالت إنها لم تعد قادرة على احتمال الإهانة الجسدية والنفسية، وأنها ترى في طلب الخلع الخلاص الوحيد للحفاظ على كرامتها و حياتها.

واختتمت الزوجة دعواها مؤكدة: "لا أريد أي حقوق مادية منه، فقط أطلب الانفصال حتى أنجو من هذا الجحيم، وأتمكن من بدء حياة جديدة بعيدة عن المخدرات والعنف والإهانة".

حملت دعوى الخلع رقم 427 لسنة 2024، ولا زالت منظورة أمام محكمة الأسرة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.