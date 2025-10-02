إعلان

النائب العام يزور نيابتي شمال وشرق القاهرة الكليتين ويلتقي عددًا من أعضائهما

كتب : محمود الشوربجي

12:06 ص 02/10/2025

النائب العام المستشار محمد شوقي

كتب- محمود الشوربجي:


توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح الأربعاء، في زيارة إلى نيابتي شمال وشرق القاهرة الكليتين؛ حيث حرص على لقاء عدد من أعضاء النيابتين في مقار مكاتبهم، مهنئًا إياهم بمناسبة بدء العام القضائي الجديد ويوم القضاء المصري، ومؤكدًا اعتزازه بما يبذلونه من جهد في خدمة العدالة.


وعقب ذلك، اجتمع مع عدد من أعضاء النيابتين للوقوف على انتظام سير العمل، وبحث سُبُل تذليل ما قد يعترضهم من عقبات، على نحو يكفل حسن أدائهم لواجباتهم.


تأتي هذه الزيارة في إطار حرص النيابة العامة الدائم على متابعة أعمال أعضائها في مختلف النيابات على مستوى الجمهورية، دعمًا لمسيرتهم في أداء رسالتهم السامية، وضمانًا لتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.


النائب العام شمال وشرق القاهرة المستشار محمد شوقي

